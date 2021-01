Junge US-Poetin stürmt Bestseller-Liste

Gorman las am Mittwoch bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden ein Gedicht vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der harten sozialen Realität Amerikas verwebt. Das Werk "The Hill We Climb" handelt von schweren Zeiten in den USA aber auch von Hoffnung für die Zukunft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bei vergangenen Amtseinführungen von US-Präsidenten haben immer wieder Dichter und Schriftsteller wie beispielsweise Robert Frost Werke vorgetragen - Gorman ist allerdings mit Abstand die jüngste.