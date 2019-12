Unicef-Foto des Jahres zeigt Müllsammler-Kinder

Das Bild des deutschen Fotografen Hartmut Schwarzbach trägt den Titel: "Die Kinder, der Müll und der Tod". Das Uno-Kinderhilfswerk würdigte die Momentaufnahme als Zeugnis für den verzweifelten und mutigen Überlebenskampf von Kindern angesichts von Armut und Umweltverschmutzung. Mit den Plätzen zwei und drei wurden Fotos aus Afghanistan und Burkina Faso geehrt. Das eine zeigt afghanische Kinder, die durch einen Blindgänger Gliedmaßen verloren haben. Das andere einen erschöpften, am Boden liegenden Jungen, der zu einer Goldsucher-Crew in Burkina Faso gehört. Weltweit werden laut Unicef Millionen Mädchen und Jungen in Minen, Textilwerkstätten, auf Farmen, in Privathaushalten oder in Bordellen ausgebeutet.