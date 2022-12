"Titanic": Studie bestätigt tragisches Ende des Films

Im Auftrag von Regisseur James Cameron haben Stuntleute die Szene nachgestellt, in der sich die Figur von Kate Winslet auf eine im Meer treibende Tür rettet, während die Figur von Leonardo DiCaprio im Wasser ertrinkt. Seit dem Start des Films vor 25 Jahren wird darüber diskutiert, ob auf dieser Tür nicht Platz für beide gewesen wäre. In einem Interview sagte james Cameron, die Studie zeige eindeutig, dass es keinen Weg gab, das sie beide hätten überleben können. Im kommenden Jahr soll das Experiment in einem Fernsehspecial gezeigt werden.