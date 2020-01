Berliner Theatertreffen mit NRW-Beteiligung

Unter den zehn eingeladenen Inszenierungen ist auch eine aus NRW. Und zwar Johan Simons Inszenierung "Hamlet" mit Sandra Hüller am Schauspielhaus Bochum. Die Jury würdigt in ihrer Begründung das strenge Understatement der Inszenierung. Erstmals in diesem hat die Jury bei der Auswahl eine Frauenquote umgesetzt. Was nach den Worten von Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer sehr einfach war. Bei insgesamt sechs der zehn Inszenierungen führt eine Frau die Regie.

Das Berliner Thatertreffen gilt als wichtigstes Theaterfestival im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr findet das Festival vom 1. bis zum 17. Mai statt.