Supremes-Sängerin Mary Wilson gestorben

Auf einmal läuft es für die Supremes: Auch die nächsten Singles "Baby Love", "Come See About Me", "Stop! In The Name Of Love" und "Back In My Arms Again" werden Nummer-Eins-Hits. Die Plattenfirma vermarktet Wilson, Ballard und vor allem Diana Ross als eigenständige Persönlichkeiten – ein großer Unterschied zu den meisten anderen, eher austauschbaren Vokalgruppen der Zeit. Dazu kommt der glamouräse, stylishe Look der Band, die gleichermaßen das schwarze wie das weiße Publikum begeistert.