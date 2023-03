"Steigerlied" ist jetzt Kulturerbe

Stand: 15.03.2023, 18:38 Uhr

Das Lied der deutschen Bergleute "Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt" ist Immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Die Kulturministerkonferenz hat am Mittwoch entschieden, es in das bundesweite Unesco-Verzeichnis aufzunehmen.