Das Schauspiel am Theater Dortmund bekommt eine neue Intendantin. Dem hat der Stadtrat am Donnerstag (23.05.2019) zugestimmt. Die 34-jährige Regisseurin Julia Wissert soll den Posten zur Spielzeit 2020/21 übernehmen und ist dann eine der jünsten Intendantinnen Deutschlands.

Sie folgt auf Kay Voges, der das Theater zum kommenden Jahr verlässt. Voges hat das Schauspiel mit seinem digitalen Multimedia-Theater bundesweit bekannt gemacht.

Zwei Frauen an der Spitze

Julia Wissert hat als Regisseurin unter anderem am Maxim Gorki Theater, am Theater Luzern und am Schauspielhaus Bochum gearbeitet. Die gebürtige Freiburgerin lebt in Berlin.

Durch internationale Projekte hat sie nach Angaben der Stadt Dortmund große Erfahrung im Bereich von Diversifizierung und kultureller Bildung, die sie in ihre Arbeit als Intendantin einbringen will. Als Stellvetreterin bringt sie die Dramaturgin Sabine Reich mit, die unter anderem in Bochum gearbeitet hat.