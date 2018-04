Wissenschaftler erforschen riesige Scharrbilder in Peru

Die Felszeichnungen zeigen geometrische Figuren sowie Menschen- und Tierdarstellungen. In der Provinz Palpa haben Drohnen aus 30 Metern Höhe 50 Erdzeichnungen fotografiert. Bekannt sind bisher die sogenannten Nazca-Linien, über 1500 riesige Scharrbilder in der Wüste bei Nazca in Peru. Die Bilder in Palpa sind an den Hängen von Hügeln zu finden, somit auch vom Boden aus zu sehen. Zudem sind sie älter als die Nazca-Linien. Wissenschaftler datieren sie in die Zeit zwischen 500 vor Christus und 200 nach Christus. Von der Dokumentation der Scharrbilder erhoffen sich die Forscher neue Erkenntnisse über die Kulturen der Region.

Stand: 11.04.2018, 16:34