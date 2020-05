Schriftsteller Rolf Hochhuth gestorben

"Der Stellvertreter" von Rolf Hochhuth, Uraufführung (am 20.02.1963)

WDR ZeitZeichen. . 14:32 Min. . Verfügbar bis 18.02.2053. WDR 5.

Einer der größten Theater-Skandale des 20. Jahrhunderts - das war die Uraufführung des Geschichtsdramas "Der Stellvertreter". In seinem halbdokumentarischen "christlichen Trauerspiel" warf der junge Autor Rolf Hochhuth Papst Pius XII. vor, durch sein Schweigen den Massenmord an den Juden Europas nicht verhindert zu haben. In über 25 Ländern wurde das Stück aufgeführt. Es kam auf die Leinwand und erreichte als Buch eine Millionenauflage. Autor: Jürgen Werth © WDR 2013

