Hätte die Stadt das Richter-Kunstwerk kaufen müssen, wäre es vermutlich teuer geworden. 2015 erzielte eines der Gemälde des Künstlers die Rekordsumme von 41 Millionen Euro. Die Installation mit dem Namen "Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel" bezeichnet Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe als einen "Glücksfall" .

Richters Vision eines Foucault 'schen Pendels

Die Pläne des Künstlers

Die bereits im November entweihte Dominikanerkirche wird das Pendel in Zukunft beherbergen. An einem 29 Meter langen Stahlseil schwingt dann eine fast 50 Kilogramm schwere Kugel exakt vier Zentimeter über der eigens angefertigten Bodenplatte. Das Pendel, an dessen Entwicklung auch Physiker der Universität Münster beteiligt waren, soll die Erdrotation abbilden. Eine ausgeklügelte Elektronik, die über eine Spule auf den Magneten im Inneren der Kugel wirkt, bringt das Pendel in Bewegung. Vier rechteckige, sechs Meter hohe Glastafeln sollen die Bewegungen der Kugel zusätzlich in den Kirchenraum spiegeln.

Kontakt über die Skulptur Projekte

Die Stadt fasst es als außerordentliche Ehre auf, ein Richter-Kunstwerk präsentieren zu können. Zustande gekommen ist diese Schenkung durch den Leiter der Skulptur Projekte Münster, Kaspar König. Der Kurator der alle zehn Jahre stattfindenden Skulptur-Ausstellung wusste schon länger um Richters Ambitionen, ein Pendel zu realisieren und brachte Münster ins Gespräch. Die Kosten für die Installation übernehmen zum Großteil Sponsoren und Stifter. Rund 50.000 Euro muss die Stadt noch selbst beisteuern.