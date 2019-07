Der US -Amerikaner und seine Kompanie kooperieren seit 2017 mit dem Schauspiel Köln. Ab Herbst dieses Jahres firmiert Siegals Tänzerteam nun offiziell als "Richard Siegal/Ballet of Difference am Schauspiel Köln". Dass die Kooperation zu einer festen Verbindung werden konnte, liegt nach Angaben der Kompanie maßgeblich an der Förderung des Landes NRW .

Siegal selbst nannte die Zusammenarbeit mit dem Kölner Schauspiel ein "wunderbares Geschenk". Die erste Produktion des neu formierten Teams, "New Ocean (the natch'l blues)", findet Ende September statt.