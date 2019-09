Praemium Imperiale für Anne-Sophie Mutter

Die 56-Jährige wird in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Die von der Japan Art Association verliehene Auszeichnung gilt als "Nobelpreis der Künste". Sie wird seit 1989 in insgesamt fünf Kategorien verliehen und ist mit jeweils rund 126.000 Euro dotiert. Der Preis im Bereich Malerei geht in diesem Jahr an den südafrikanischen Künstler William Kentridge. In der Kategorie Skulptur wird die britisch-palästinenische Bilhauerin Mona Hatoum ausgezeichnet. Der Preis im Bereich Architektur geht an das US-amerikanische Duo Tod Williams und Billie Tsien. In der Kategorie Theater und Film fiel die Wahl auf den Japaner Bando Tamasaburo.