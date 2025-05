Parzinger sieht Kunst und Kultur durch Rechtspopulisten bedroht

Vor seinem Abschied von seinem Amt am Dienstag (27.05.2025) sagte er, die Freiheit von Kunst und Kultur sowie von Wissenschaft und Forschung sei durch Rechtspopulisten massiv bedroht. Der Blick in die USA zeige, was passieren könne. Dort werfe die Regierung der höchst angesehehenen Smithsonian Institution in Washington Ideologisierung und falsche Darstellung US-amerikanischer Geschichte vor.

