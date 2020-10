Papst geht einen Schritt auf Homosexuelle zu

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche sagt in dem am Mittwoch in Rom erstmals gezeigten Film "Francesco", Homosexuelle hätten das Recht, in einer Familie zu sein. Er unterstütze die Forderungen nach einem Gesetz für zivile Partnerschaften.

Schon 2013 hatte Franziskus gesagt: " Wenn jemand homosexuell ist und guten Willens nach Gott sucht, wer bin ich, darüber zu urteilen? " Die Äußerung war als Anzeichen dafür interpretiert worden, dass der Vatikan unter seiner Leitung eine tolerantere Haltung gegenüber Homosexuellen einnehmen könnte.