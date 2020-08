Pan-Tau-Neuverfilmung kommt ins Fernsehen

Die Kultfigur "Pan Tau" aus den 1970er-Jahren kommt zurück ins Fernsehen. Wie die ARD am Montag (03.08.2020) in München mitteilte, soll die Neuverfilmung in 14 Folgen eine zeitgemäße Adaption sein. Sie startet im Herbst.