Quoten seien Zeichen der Hilflosigkeit

Quoten hält Schneider aber für Zeichen der Hilfslosigkeit. Stattdessen müsse man die Suche nach Komponistinnen und Komponisten überdenken. Auch die musikalische Sprache muss sich nach Ansicht des Intendanten so ändern, dass sie zugänglicher wird. Auch Komponisten der Vergangenheit hätten die populäre Musik der Zeit in ihrer Musik verarbeitet: "Wir müssen sowohl inszenatorisch als auch musikalisch ein Spiegel der Welt sein."

Intendant Berthold Schneider, Dramaturgin Anna Chernomordik und Kulturmanager Muchtar Al Ghusain (v.l.n.r.)

Anna Chernomordik, Dramaturgin am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, bezweifelte, ob eine Reform der städtischen Bühnen zum Ziel führen kann. Opernhäuser in der aktuellen Struktur könnten keine Erneuerung des Genres leisten: "Wir sind ja nicht nur den Komponisten oder dem Musikbetrieb verpflichtet, sondern eben auch einem Publikum."

Führungspositionen sollen verstärkt mit Frauen besetzt werden

Kulturmanager Muchtar Al Ghusain und Moderatorin Nele Freudenberger

Muchtar Al Ghusain, der Kulturdezernent der Stadt Essen, sieht das Problem tiefer im System verwurzelt: "Es fehlt an Frauen in Führungspositionen in der Oper. Ich glaube, der erste Schritt könnte sein, dass wir sagen, Führungspositionen sollen insbesondere durch Frauen besetzt werden." Diese Debatte müsse aber nicht nur kulturpolitisch, sondern gesamtgesellschaftlich geführt werden. Auch die berufsständischen Organisationen wie der Deutsche Bühnenverein oder die Gewerkschaften müssten sich dazu verhalten und positionieren.

Anlass der Diskussion mit Opernschaffenden war eine Auswertung der Spielpläne der kommunalen Opernbühnen in NRW. WDR 3 hatte ermittelt, dass lebende Komponisten an den Häusern kaum Chancen haben und von über hundert Opern nur eine einzige von einer Frau geschrieben wurde.