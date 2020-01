Regisseur Volker Lösch verlegt Beethovens "Rettungs- und Befreiungsoper" in die Jetzt-Zeit und kritisiert die Zustände in der Türkei. Die Oper wird mehrfach unterbrochen durch aktuelle Zeitzeugenberichte von politisch Verfolgten. Video-Aufnahmen zeigen Aufnahmen aus türkischen Gefängnissen. Für die Inszenierung gab es an der Bonner Oper neben Applaus auch Buhrufe aus dem Publikum.