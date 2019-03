NRW-Regierung plant Islam-Expertenrat

NRW will einen Islam-Expertenrat einrichten. Dieser habe die Aufgabe, die Landesregierung in religiösen und kulturellen Fragen zu beraten, sagte NRW -Integrations-Staatssekretärin Serap Güler ( CDU ) am Dienstag (19.03.2019) in Düsseldorf.