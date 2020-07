Das ist das Ergebnis einer am Montag (06.07.2020) in Köln vorgestellten Studie. Das Dortmunder Medienforschungsinstitut "Formatt" hat die Film- und Fernsehproduktion in NRW mit der anderer Bundesländer in den Jahren 2017 und 2018 verglichen. Firmen aus NRW haben demnach rund 40 Prozent Marktanteil. Nirgendwo werde so viel gedreht wie in NRW , sagte der Leiter des Instituts, Horst Röper.

Die Formatt-Studien zur Film- und Fernsehproduktion bieten seit über zwanzig Jahren einen Langzeit-Überblick über die deutsche TV - und Filmproduktion. An ihnen lässt sich nach eigenen Angaben die Branchenentwicklung in Deutschland ablesen.

Stand: 06.07.2020, 15:19