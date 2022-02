"Studio für Elektronische Musik" hat neues Zuhause

WDR begrüßt die Entscheidung

Das "zamus 2.0/SEM" soll zu einem internationalen Produktions- und Veranstaltungszentrum ausgebaut werden, in dem das "Studio für Elektronische Musik" öffentlich genutzt werden kann. Matthias Kremin, Programmbereichsleiter WDR 3 und WDR 5: "Mit dem Studio für Elektronische Musik hat der WDR Kulturgeschichte geschrieben. Ich freue mich sehr, dass es nun gelingt, diese kulturelle Errungenschaft in die Gegenwart und Zukunft zu überführen. Damit bleibt das Studio ein Ort für kreative musikalische Begegnungen in Nordrhein-Westfalen."

Karlheinz Stockhausen im WDR-Studio

"Studio für Elektronische Musik" hatte großen Einfluss

Das legendäre, 1951 von Herbert Eimert gegründete, "Studio für Elektronische Musik" war das erste Studio dieser Art weltweit und hat international Musikgeschichte geschrieben. Komponisten wie Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel oder Bernd Alois Zimmermann schufen dort bedeutende Werke, die bis heute viele Spielarten der Musik prägen: von Neuer Musik über Elektronische Musik bis hin zu Techno und Pop.

"WDR 3 Forum" zur Zukunft der Neuen Musik

Die Sendung "WDR 3 Forum" beschäftigt sich am Sonntag, 13.2.2022, ab 18.04 Uhr mit dem Thema "Zur Zukunft der Neuen Musik. Das Studio für Elektronische Musik des WDR bekommt eine Perspektive". Gäste der von Michael Köhler moderierten Podiumsdiskussion sind Isabel Pfeiffer-Poensgen (Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW), Stefan Charles (Beigeordneter für Kunst und Kultur der Stadt Köln), Melanie Froehly (Geschäftsführerin KGAM e.V.), Prof. Dr. Rainer Nonnenmann (Musikwissenschaftler), Daniel Mennicken (Geschäftsführer ON – Neue Musik Köln e.V.) und Matthias Kremin (Programmbereichsleiter WDR 3 und WDR 5).