Neuer Beatles-Song erscheint

Das Stück "Now and Then" wurde von John Lennon Ende der 70er-Jahre geschrieben und gesungen. Nach seiner Ermordung hatte seine Witwe Yoko Ono die Aufnahme an die drei anderen Ex-Beatles gegeben, die ihrerseits Instrumente einspielten. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz konnten die einzelnen Teile nun zusammengefügt werden, sodass auf dem neuen Song alle Beatles gemeinsam zu hören sind. Paul McCartney und Ringo Starr, die einzigen beiden noch lebenden Mitglieder, zeigten sich sehr bewegt über die Aufnahme. Der Song kommt am 2. November in den Verkauf.

