Der US -Stardirigent Kent Nagano (67) will mit dem Alte-Musik-Ensemble Concerto Köln eine Originalklang-getreue Aufführung von Richard Wagners Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" erarbeiten. " Ich bin ein Teil dieses sehr inspirierenden Prozesses, an dessen Ende die Erkenntnis stehen mag: Wir können Wagner nicht mehr so spielen und singen, wie wir es seit jeher tun und gewohnt sind ", sagte Nagano dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Das Projekt "Wagner-Lesarten" will den vierteiligen "Ring" erstmals " aus der Perspektive und mit Methoden der historisch informierten Aufführungspraxis " erarbeiten und aufführen, wie es auf der Webseite heißt. Dazu solle die Instrumental-, Gesangs- und Bühnenpraxis zu Zeiten Richard Wagners (1813-1883) rekonstruiert werden.