Neben eigenen Spray-, Acryl-, und Kohlewerken seien auch Arbeiten von Künstlern wie Joseph Beuys dabei, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie alle repräsentierten umfassend die künsterische Entwicklung Naegelis. Naegeli, der als "Sprayer von Zürich" bekannt ist, lebt seit 1984 in Düsseldorf.

Der 79-Jährige war wegen seiner Graffiti im öffentlichen Raum mehrfach verurteilt worden - in der Schweiz auch zu einer Haftstrafe. Erst im April hatte ihn das Düsseldorfer Amtsgericht zu Zahlungen von mehreren hundert Euro an ein Kinderhospiz und an Hauseigentümer verpflichtet.

Video starten, abbrechen mit Escape Kunst oder Sachbeschädigung? Naegeli vor Gericht. Lokalzeit aus Düsseldorf. . 02:33 Min. . WDR. Von Werner Czaschke.

Stand: 13.06.2019, 14:52