Schneckenburger kuratierte in den Jahren 1977 und 1987 die Documenta in Kassel. Er war damit der Einzige, der die Weltkunstausstellung zweimal leitete. Unter seiner Leitung wurde die Documenta mit mehr als 470.000 Besuchern endgültig zum kulturellen Großereignis. Schneckenburgers Konzept war, "die Kunst in die Gesellschaft zu tragen".

Der studierte Pädagoge, der in Stuttgart geboren wurde, arbeitete außerdem als Hochschullehrer. Von 1973 bis 1975 war er Direktor der Kunsthalle Köln. Er schrieb Kunst- und Theaterkritiken und publizierte Bücher und Kataloge.