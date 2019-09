Designer Luigi Colani gestorben

Colani studierte Bildhauerei und Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, danach Aerodynamik an der Sorbonne in Paris. Er gestaltete von Raumkapseln über Häuser bis hin zu Damenunterwäsche " außer Waffen " alles, was seiner Meinung nach verbessert und verschönert werden musste.

Bekannt für geschwungene Formen

In den 60er Jahren ließ sich der gebürtige Berliner in Ostwestfalen nieder. Dort entwarf der Sohn eines Schweizers und einer Polin Designs für die Möbelindustrie. Später hatte er fast zehn Jahre lang sein Atelier auf Schloss Harkotten im Münsterland.

Das Colani-Ei in Lünen.

Colani war bekannt für geschwungene, aerodynamische Formen – unter anderem das "Colani-Ei" in Lünen. Er hat auch Autos, Flugzeuge und viele Gebrauchsgegenstände entworfen, darunter Uniformen für die Hamburger Polizei.

Im Juni 2008 wählte ihn das Kunstmagazin "Art" unter die zehn wichtigsten Designer der Gegenwart.