Lindenstraßen-Schauspieler Ludwig Haas ist tot

Der Schauspieler Ludwig Haas ist laut einem Medienbericht nach einer Operation an Herzversagen gestorben und bereits in der Ostsee bestattet worden. Haas hat in seinem Leben viele Rollen gespielt, auch in einigen Tatort-Folgen - doch die Rolle seines Lebens war die des Dr. Ludwig Dressler in der "Lindenstraße". Diese spielte er seit der ersten Folge im Jahr 1985.

Ab Folge 169 war Dressler nach einem Unfall querschnittgelähmt und saß im Rollstuhl - und Ludwig Haas passierte es immer wieder, dass ihn fremde Menschen verwundert darauf ansprachen, dass er ja laufen könne. Insgesamt war Haas 34 Jahre lang bei der Lindenstraße.

International ist Ludwig Haas als Filmdarsteller von Adolf Hitler bekannt geworden.