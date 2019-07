Die Schweizer Theaterregisseurin und Musikerin Barbara Frey wird neue Intendantin der Ruhrtriennale. Sie wurde am Mittwoch (03.07.2019) von NRW -Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen zur neuen Intendantin ernannt. In der Spielzeit von 2021 bis 2023 wird sie das größte Kulturfestival NRW s leiten.

Unvergleichliche Spielorte

"Die Spielorte der Ruhrtriennale sind historisch gesehen unvergleichlich. Sie erzählen von vergangener Zukunft. Wir werden danach forschen, was die Umwidmung der Räume bedeutet: Aus stillgelegten Stahlwerken und Zechen entstehen immer wieder neue Denkorte der Kultur", sagte die zukünftige Intendantin in Düsseldorf.

Als Schlagzeugerin hat Frey in verschiedenen Bands gespielt und ihre Bühnenkarriere 1988 am Theater in Basel gestartet. Seit 1992 arbeitet sie als Regisseurin. Viele Jahre war sie an der Schaubühne Berlin und am Deutschen Theater in der Hauptstadt tätig. Seit 2009 arbeitet Barbara Frey als Intendatin am Schauspielhaus Zürich.

Vorgängerin stand schnell in der Kritik

Die Intendanz der Ruhrfestspiele wechselt im dreijährigen Turnus. Die derzeitige Leiterin Stefanie Carp hatte sich bereits in ihrer ersten Spielzeit mit der Landesregierung NRW in einer Antisemitismus-Debatte überworfen. Das Land stellt den größten Teil des 15-Millionen-Euro-Jahresetats.

150 Veranstaltungen in fünf Wochen

Die diesjährige Spielzeit geht vom 21. August bis 29. September 2019. 150 Veranstaltungen, wie Theaterstücke oder Konzerte, werden dann aufgeführt. Dafür stehen mehr als 840 Künstler aus 35 Ländern in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck auf der Bühne.