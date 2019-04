Die Auktion sei die bislang größte in Deutschland, berichtete eine Sprecherin des Kölner Auktionshauses "Van Ham". Es werde mehrere Auktionen geben. Bei der ersten Versteigerung in Köln am 29. Mai seien 150 Kunstwerke im Angebot.

Erlös soll Arbeitsplätze sichern

Rusche ist seit 1996 alleiniger geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens mit mehr als 60 Filialen. Der Erlös der Auktion soll in die digitale Transformation des Unternehmens fließen, wie Rusche erklärte. Zudem sollen die Arbeitsplätze der Mitarbeiter langfristig gesichert werden.

Alte Sammlung, bekannte Künstler

Die Sammlung des Unternehmers aus dem münsterländischen Oelde umfasst vor allem Bilder niederländischer Meister aus dem 17. Jahrhundert sowie zeitgenössische Kunst aus dem 21. Jahrhundert. Darunter befinden sich Arbeiten von Stephan Balkenhol, Norbert Bisky, George Condo, Leiko Ikemura, Alicja Kwade, Jonathan Meese und vor allem Vertreter der Leipziger Schule wie Neo Rauch und Daniel Richter. Der Grundstock der Sammlung wurde vor vier Generationen gelegt.