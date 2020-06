Konjunkturpaket: Grütters sieht "Neustart" der Kultur

Kulturrat begrüßt Konjunkturpaket

Olaf Zimmermann

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, nannte dieses Ergebnis im WDR einen "tollen Erfolg". Er lobte auch die beschlossenen Überbrückungshilfen, die vor allem den Clubs und der Veranstaltungswirtschaft helfen würden.

Zimmermann sagte, dass diese Hilfen unter dem Strich zu einer Stärkung des Kulturbereichs in dieser Not führen werden. Dennoch würden wir in den nächsten Monaten eine stellenweise brutale Bereinigung der kulturwirtschaftlichen Märkte erleben. Solche Stützungsmaßnahmen könnten nicht alles aufrecht erhalten.