Kunst und Theater bei Knastkulturwoche in NRW

Veranstaltungen in ganz NRW

In der Justizvollzugsanstalt in Herford zeigen jugendliche Insassen Gemälde oder Skulpturen, die hinter Gittern entstanden sind. In der JVA Bielefeld-Senne gibt es eine Foto-Ausstellung von Gefangenen über ihren Haftalltag.

Interessierte Häftlinge und engagierte Ehrenamtler erstellen eine Radiosendung über ihre "multikulti"-Haftanstalt in Wuppertal-Ronsdorf. In der JVA Köln wird eine Gruppe weiblicher und männlicher Inhaftierter nach 3-monatiger Vorbereitungszeit einen mehrsprachigen Poetry Slam auf die Bühne bringen.