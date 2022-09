Viele Kinos in NRW: Tickets am Wochenende für fünf Euro

Für fünf Euro ins Kino - diese Preise sind schon lange Geschichte. Eigentlich. Am Wochenende ist das aber in vielen Kinos Standard an der Kasse: Die Aktion ist Teil des ersten bundesweiten "Kinofests", das laut der deutschen Kinoverbände künftig jedes Jahr stattfinden soll. Neben den vergünstigten Eintrittspreisen bieten viele Kinos am Samstag und Sonntag ein Rahmenprogramm an: Teils gibt es vorab Weinproben, teils alte Film-Klassiker auf der Leinwand - das sagte Christine Berg vom HDF Kino. Ähnliche Kinofeste gebe es bereits in Frankreich, der Schweiz und in Spanien.

Ein Programmbeispiel: Die UCI-Kinos zeigen am Samstagnachmittag den Star-Trek-Klassiker "StarTrek II: Der Zorn des Khan". Zahlreiche Filmtheater feiern zudem am Samstagabend die Vorpremiere der Bestseller-Verfilmung "Lieber Kurt" von Til Schweiger.

Aktion soll Branche stärken

Ein Grund für das Kinofest: Die Branche will mit dem Fest Werbung machen. Zwar hat sich die Zahl der Kinobesuche im Vergleich zur Hochzeit der Pandemie etwas erholt. Trotzdem wurden im ersten Halbjahr 2022 noch deutlich weniger Tickets verkauft als vor Corona.