Gene Hackman und Ehefrau Betsy Arakawa tot

Der Leichnam des 92-jährigen Oscar-Preisträgers wurde in der Stadt Santa Fe neben neben dem Leichnam seiner 63-jährigen Ehefrau gefunden. Das hat die örtliche Polizei mitgeteilt. Laut amerikanischen Medien haben sich beide in ihrem Haus selbst das Leben genommen. Gene Hackman war seit den 1970er Jahren auf der Leinwand zu sehen. Für seine Rollen in "French Connection" und in dem Western "Erbarmungslos" wurde er mit Oscars ausgezeichnet.

