Gerhard Richter stellt Nationalgalerie Werke zur Verfügung

Laut Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird ein Vertrag über mehr als 100 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen in Kürze unterzeichnet. Zentrales Werk der langfristigen Kooperation sei der vierteilige Zyklus "Birkenau" der bis Oktober in der Alten Nationalgalerie gezeigt wird. Das "Museum der Moderne" soll bis 2026 am Kulturforum in Berlin entstehen. Der 1932 in Dresden geborene Richter gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler und er ist einer der höchstdotierten Maler der Gegenwart.