Gerhard Richter entwirft Kirchenfenster

Das teilte die Benediktinerabtei am Dienstag (21.08.2019) mit. Gerhard Richter sei durch privates Engagement davon überzeugt worden, seine bislang größte sakrale Arbeit der Abteikirche zu widmen. Die Entwürfe für die Kirchenfenster sollen bereits in diesen Tagen in Produktion gehen. Anfang September sollen sie erstmals öffentlich vorgestellt werden. Die Abteikirche wird zur Zeit renoviert und soll im Sommer kommenden Jahres fertig sein. Dann sollen auch die neuen Fenster zu sehen sein.