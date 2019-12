In einem Kölner Restaurant ist am Wochenende ein Bild von Gerhard Richter gestohlen worden. Das hat die Polizei am Montag (23.12.2019) mitgeteilt.

Bild sollte für 15.000 Euro verkauft werden

Es handelt sich dabei um eine handsignierte Edition des Bildes "Die Kerze". Es ist aus dem Restaurant "Salute" am Lindenthalgürtel in Köln verschwunden. Das Bild sollte für 15.000 Euro verkauft werden und der Erlös dem Kölner Verein "Kunst hilft geben" zugute kommen. Der Verein unterstützt Arme und Wohnungslose in Köln. Er spricht von einem sehr dubiosen Verschwinden des Werks. Der Grund: An den Türen des Restaurants habe es keine Einbruchspuren gegeben. Das bestätigt auch die Polizei.

Dieb muss sich ausgekannt haben

Der Verein geht deswegen davon aus, dass der Dieb einen Schlüssel gehabt hat. Er bittet den Kunstdieb, das Bild anonym abzugeben. Kurz vor Weihnachten eine Einrichtung für Obdachlose zu bestehlen, bringe kein Glück.

Belohnung für das Bild ausgesetzt

Noch gibt es keine Anhaltspunkte, wo sich der gestohlene Druck des Kölner Künstlers Gerhard Richter befindet. Der Verein, dem der Druck gehört, hat jetzt eine Belohnung ausgesetzt - 1.000 Euro will der Verein für die Wiederbeschaffung investieren.