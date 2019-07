Lukas Bärfuss erhält den Georg-Büchner-Preis

" Das ist der Engelskuss, der einen da trifft ", sagte der 47-Jährige nach der Entscheidung. " Ich hab mich über jeden Preis gefreut und jeder Künstler und Schriftsteller braucht Anerkennung. " Der Georg-Büchner-Preis stehe aber einfach für sich alleine. " In dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewegend und berührt mich sehr. "

In der Begründung der Jury heißt es: " Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens. "

Bekannte Romane: "Hundert Tage" und "Koala"

Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda und "Koala" über den Suizid seines Bruders sowie das Bühnenstück "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern". Bärfuss wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2015 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis.

Verleihung am 2. November

Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Er wird am 2. November in Darmstadt verliehen. Die Akademie vergibt die Auszeichnung seit 1951 an Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen " durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten " und " an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben ", heißt es in der Satzung.

Zu den Preisträgern gehören Max Frisch (1958) und Günter Grass (1965). Im vergangenen Jahr wurde die Schriftstellerin Terézia Mora ausgezeichnet.