WDR-Hörspiel erhält Robert Geisendörfer Preis

Mit dem renommierten Medienpreis ehrt die Evangelische Kirche Hörfunk- und Fernsehproduktionen, die zum guten Miteinander von Einzelnen, Gruppen und Völkern beitragen. Das Hörspiel von Regisseurin Claudia Johanna Leist basiert auf der autobiografischen Erzählung des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish, der in den 90er Jahren in einem israelischen Krankenhaus arbeitete, seine Kinder 2009 bei einem israelischen Raketenangriff in Gaza verlor und inzwischen in Kanada lebt. Die Jury würdigt seine Geschichte als beeindruckende Absage an Krieg, Gewalt und Hass.