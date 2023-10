EU organisiert Online-Filmfestival in Moskau

Das teilte die EU-Vertretung in Moskau mit. Unter dem Motto "Kino vereint" werden im November zwei Wochen lang Filme aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und anderen EU-Staaten in Russland gezeigt. Die Filme werden online gezeigt und sind gratis zu sehen. Der EU-Botschafter in Russland erklärte, auch im schwierigen Kontext des Krieges wolle die EU zeigen, dass die Beziehungen zwischen Europa und Russland fortgesetzt werden können. Im vergangenen Jahr war das Festival ausgefallen.

Die Kulturnachrichten hören Sie in den Sendungen Mosaik, Kultur am Mittag und Resonanzen auf WDR 3 sowie Scala auf WDR 5.