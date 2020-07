Komponist Ennio Morricone gestorben

Der italienische Komponist und Dirigent Ennio Morricone ist tot. Das berichten mehrere italienische Zeitungen. Nach Angaben des "Corriere della Sera" starb der 91-Jährige in einem Krankenhaus in Rom - dort wurde er behandelt, weil er sich bei einem Sturz den Oberschenkel gebrochen hatte.

Der Komponist schuf die Musik zu rund 500 Filmen, darunter so bekannte wie "Es war einmal in Amerika" und "Spiel mir das Lied vom Tod". 2007 erhielt Morricone den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, ergatterte die begehrte Trophäe schließlich 2016 für die Musik zu Quentin Tarantinos "The Hateful Eight".