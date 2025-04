Iraner hingerissen von Ed-Sheeran-Song

Der Titel bedeutet auf Persisch "Liebling". Offiziell veröffentlicht wurde er am Freitag (04.04.2025). Der britische Sänger hatte das Stück bereits Mitte März bei einer spontanen Performance in New Orleans vorgestellt.

Laut Warner Music entstand die Idee zu dem Lied gemeinsam mit dem schwedisch-iranischen Produzenten Ilya Salmanzadeh. Sheeran selber sagte, er liebe es, mehr über Musik verschiedener Kulturen zu lernen. Iraner schrieben in sozialen Netzwerken, dass es ihnen viel bedeute, dass er ein persisches Wort benutze.

