Deutscher Fernsehpreis für "Freitagnacht Jews"

Die Talkshow mit Daniel Donskoy wurde in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" ausgezeichnet. Der Moderator spricht mit Gästen bei einem selbstgekochten Essen über jüdisches Leben in Deutschland. Weitere Fernsehpreise gingen bei der Gala in Köln an die ZDF-Moderatoren Markus Lanz und Andrea Kiewel sowie Joko Winterscheidt von Pro 7. Als beste Schauspielerin wurde Petra Schmidt-Schaller ausgezeichnet, als bester Schauspieler Sascha Alexander Geršak.

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 verliehen. Gestiftet wird er von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom.