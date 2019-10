Drei Comedypreise für den WDR

„PussyTerror TV“ gewann am Mittwochabend (02.10.2019) in der Kategorie „Beste Comedy-Show“, die „Beste Parodie/Sketch-Show“ ging an „Trixie Nightmare – Der tiefe Fall der Trixie Dörfel“, und die seit 1988 vom WDR produzierten „Mitternachtsspitzen“ wurden „Beste Satire-Show“.

Die Mockumentary „Trixie Nightmare – der tiefe Fall der Trixie Dörfel“ aus dem TV-Zyklus mit Olli Dittrich erzählt, wie die eben noch so schöne Welt des Serienstars innerhalb weniger Wochen aus den Fugen gerät. Kleine und größere Ausrutscher sorgen für Boulevard-Schlagzeilen: ein Autounfall, eine Klagewelle gegen ihre Kosmetiklinie und eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrem zweiten und vierten Ex-Mann, Top-Regisseur Peter Pudl (ebenfalls gespielt von Olli Dittrich).



Die „Mitternachtsspitzen“ im WDR Fernsehen sind die am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen, 1988 feierten sie Premiere. Seitdem kommentieren Jürgen Becker und Wilfried Schmickler das aktuelle Geschehen satirisch-kabarettistisch und kehren dabei gerne auch vor der eigenen Tür.

John Cleese, britische Monty-Python Legende, wurde beim Comedy Preis in Köln für sein Lebenswerk geehrt.

