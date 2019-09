Shortlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht

Eines der Werke der nominierten drei Autorinnen und drei Autoren hat die Chance auf den Deutschen Buchpreis 2019. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main am Dienstag (17.09.2019) mit. Die sechs Titel wurden aus 20 Titeln der bereits bekannten Long List ausgewählt.

Es seien sechs herausragende Fundstücke, "die formal und stilistisch und in ihrer Klangfarbe unterschiedlicher nicht sein könnten", sagt Jörg Magenau, Sprecher der Jury. Trotzdem eine sie ein großes Thema: "In allen geht es um familiäre Zusammenhänge, um den Ort in der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen ist."