Kölner "c/o pop" feiert 15. Ausgabe

Das Musikfestival war 2004 gegründet worden, nachdem die Popkomm von Köln nach Berlin abgewandert war. Mittlerweile hat sich die "c/o pop" als wichtiger Treffpunkt der deutschen Popmusik-Szene etabliert.

Zu den Höhepunkten des Festivals gehört in diesem Jahr der Auftritt der deutschen Independent-Band The Notwist in der Kölner Philharmonie. Außerdem gibt es ein umfangreiches Sonderprogramm, in dem an die in Köln geborene Sängerin und Pop-Ikone Nico erinnert wird. Insgesamt erwarten die Veranstalter der "c/o pop" 30.000 Besucher.