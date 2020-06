Künstlerin Mary Bauermeister mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

" Für mich ist schön, wenn ich Dinge, auch meine eigene Kunst, relativieren kann ", sagt Bauermeister. " Wenn ich Linse über Linse schichte und die eine vergrößert etwas, und die andere stellt es auf den Kopf. Alles, was festgelegt ist, ist für mich Staub und Tod. Dinge sind aber in Bewegung. " So wie bei dieser Linsen-Steine-Formation in einem Holzhaus in Bauermeisters Garten.