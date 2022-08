Büchner-Preis an Emine Özdamar

Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Die Jury würdigte Özdamar als herausragende Autorin, der die deutsche Sprache und Literatur neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound verdanke. 2021 erschien ihr jüngster Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum", der auch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 stand.

Die 1946 geborene Özdamar begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin und trat nach dem Militärputsch in der Türkei verstärkt auf Bühnen in Deutschland und Frankreich auf. 1986 führte sie Regie bei der Uraufführung ihres Stücks "Karagöz in Alamania" am Schauspiel Frankfurt.