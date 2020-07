Corona-Pandemie trifft Buchbranche schwer

Nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ging der Umsatz in den vier Wochen vom 23. März bis 19. April in Geschäften und im Internet um insgesamt 46 Prozent zurück. Der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skipis, sagt aber auch, dass es der Branche in den vergangenen Wochen gelungen sei, die Verluste kontinuierlich zu reduzieren.

Lob gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Buchhandlungen und Verlagen: Sie hätten angepackt und mit viel Kreativität Lieferservices und Online-Veranstaltungen ins Leben gerufen.