Britische Kinos verbieten „Minions“-Besuch im Anzug

Der Grund: Während der Vorstellung ahmen sie die Minions laut nach, klatschen oder singen mit. Dieses Verhalten geht auf einen TikTok-Trend zurück: Unter dem Hashtag #gentleminions ziehen sich junge Männer Anzüge an, um die Fortsetzung des Minions-Animationsfilms zu schauen.

Weil sie im Kinosaal allerdings so laut sind, beschweren sich viele Kinobesucherinnen und -besucher. Ein britischer Kinobetreiber gab an, dass er an einem Tag Tickets im Wert von umgerechnet 1.500 Euro erstatten musste.