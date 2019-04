Die Universitätsbibliothek Bonn hat über 600 verloren geglaubte Bücher zurückbekommen. Die Hochschule sprach von der größten Rückführung vermisster Bücher in der 200-jährigen Geschichte der Bibliothek. Am Donnerstag (11.04.2019) feiert sie das mit einem Festakt.

In der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn spricht man von einem Sensationsfund und einem vorgezogenen Weihnachtsfest. Noch nie sind so viele und so wertvolle Bände auf einmal zurückgekehrt: 645 Bände, darunter mittelalterliche Handschriften, kolorierte Vogelbücher und Atlanten der frühen Neuzeit.

Belgierin wollte Bücher versteigern

Eine ältere Dame aus Belgien hatte offenbar völlig ahnungslos die Bände zur Versteigerung ins Auktionshaus Sotheby's aus London gegeben. Ihr Vater war belgischer Soldat, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Bonn stationiert war. Er hatte die Bücher seiner Tochter vererbt.

Die Experten des Auktionshauses hatten schnell den Verdacht, dass die Werke aus einer Bibliothek stammen müssen. An den Büchern waren zwar Hinweise wie zum Beispiel Bibliotheksstempel entfernt worden, trotzdem fanden sich genügend Indizien, dass die Werke nach Bonn gehören.