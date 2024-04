Billie Eilish kündigt drittes Album an

Auch dieses Album ist in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder entstanden. Zusammen mit ihm hat die inzwischen 22-Jährige bei der Oscar-Verleihung in diesem Jahr bereits ihren zweiten Oscar für den Barbie-Song "What I was made for?" gewonnen. Zur inhaltlichen Ausrichtung ihres neuen Albums sagte Eilish noch nichts. Nur so viel: sie sei nervös und aufgeregt und könne nicht stolzer auf das neue Werk sein.

